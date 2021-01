Hérault : un homme tué par balles, une dispute de voisinage aurait dégénéré

publié le 23/01/2021 à 23:10

Dans la nuit du 21 au 22 janvier, un homme est mort à coups de fusil à Popian dans le département de l'Hérault, rapporte le journal 20minutes. Malgré les secours dépêchés sur place, l'homme est décédé sur le coup. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances du drame.

La victime, âgée d'une trentaine d'années, a reçu des coups de fusil de calibre 12, deux fois au thorax et une fois au niveau de la tête. D'après les premiers éléments de l'enquête, communiqués par le parquet de Montpellier, une dispute entre voisins "aurait dégénéré". Le bruit, lié à un conflit entre un homme et une femme, "serait la cause de la violente altercation".

Les autorités judiciaires ont décidé de placer en garde à vue deux personnes. Les forces de l'ordre devront bientôt auditionner le principal suspect, dès qu'il sortira de sa cellule de dégrisement.