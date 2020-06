Hérault : un homme se suicide après avoir tiré sur une femme enceinte

publié le 09/06/2020 à 23:01

Drame inexpliqué sur le parking du Bricomarché de Pézenas, dans l'Hérault. Lundi 8 juin, aux alentours de 16 heures, une femme enceinte âgée de 23 ans accompagnée de son fils de deux ans et demi et son compagnon, a été touchée au thorax et à l'épaule par un homme armé.

L'agresseur, un homme d'une soixantaine d'années selon nos confrères de Midi Libre, a tiré à deux reprises avant de se suicider d'une balle dans la poitrine un peu plus loin sur le parking d'un hypermarché.

La jeune femme a été rapidement prise en charge par les pompiers de Pézenas et a été évacuée d'urgence par hélicoptère vers Montpellier. Selon France Bleu, l'agresseur et la victime n'avaient pas de lien de parenté mais se connaissaient.

L'homme aurait agi par vengeance contre la jeune femme qui, quelques jours plus tôt, avait porté plainte contre lui pour des faits anciens. Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarme de Pézenas.