Un violeur de 71 ans a été libéré pour une erreur de formulation sur une simple feuille de papier. Il manquait deux mots dans le verdict rendu en appel par la cour d'assises de l'Hérault, deux mots seulement qui ont permis à ce septuagénaire, condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles, d'être libéré en attendant un procès.

L'arrêt stipule que l'accusé "est reconnu coupable à la majorité de huit voix". On aurait dû y lire "la majorité de huit voix AU MOINS". Une faute de frappe, deux mots anodins, mais qui casse la condamnation. "C'est vécu par les victimes, comme un acharnement procédural de la part de l'accusé, comme des lignes de fuite qui sont empruntées perpétuellement par lui. On a une incompréhension du système judiciaire à ce jour, du point de vue des victimes", réagit Florent de Saint Julien, l'avocat des parties civiles.



L'accusé était le beau-père de Léa. "Il a commencé avec ma sœur, ensuite il y a eu moi et ensuite il s'en est pris à sa petite-fille. Il avait fait des photos, nous faisait du chantage. C'était quelqu'un de la famille et donc c'était très compliqué d'en parler. C'est injuste de laisser sortir quelqu'un comme lui pour deux mots, alors qu'il y avait la majorité qui dit qu'il est coupable", dit-elle. Léa et sa sœur espèrent que le nouveau procès aura lieu rapidement pour enfin tourner la page. Car l'accusé a 71 ans, elle ne veut pas qu'il échappe d'une façon ou d'une autre à une sanction pénale.

