Haute-Vienne : un couple écroué après la mort de leur nourrisson

et AFP

publié le 01/03/2020 à 00:00

Un jeune couple a été mis en examen et incarcéré samedi 29 février 2020 à Limoges (Haute-Vienne) pour le meurtre présumé de leur bébé de trois mois, découvert victime de fractures et d'hématomes au crâne, et de probables violences antérieures, a-t-on appris auprès du parquet.

Les gendarmes, prévenus par la mère jeudi matin, ont constaté le décès du nourrisson au domicile des parents, un appartement HLM à Saint-Yrieix-la-Perche, a précisé le parquet confirmant une information du Populaire du Centre. Les parents ont alors été placés en garde à vue.

L'autopsie a révélé deux fractures du crâne, des hématomes intra-crâniens, et trace "d'autres faits de violence", avant les fractures fatales qui seraient intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi, a précisé le procureur de la République de Limoges, Jean-Philippe Rivaud.

Déclarations "confuses"

Le père, âgé de 27 ans, et la mère de 21 ans, sans profession, ne reconnaissent pas les faits, sur fond de déclarations "confuses", a-t-on précisé de même source, évoquant un contexte de désocialisation, de toxicomanie, mais un appartement bien tenu, et la présence de jouets.

Ils ont été mis en examen pour meurtre, et violences habituelles sur mineur de (moins de) 15 ans. Ayant demandé un délai pour se défendre, ils ont fait l'objet d'une incarcération provisoire dans l'attente d'une audience, mardi, sur leur placement en détention.