Haute-Savoie : une factrice soupçonnée de dérober les cartes bleues des habitants

La factrice et son compagnon soupçonnés de vol et d'utilisation frauduleuse. En Haute-Savoie, les gendarmes ont mis la main sur une personne qui se servait de sa profession pour dérober cartes bancaires et chéquiers. Dès le mois de mars, les enquêteurs ont été alertés par plusieurs témoignages de personnes qui ont raconté de pas recevoir leur carte bleue ainsi qu'avoir été victime d'opérations frauduleuses sur leur compte bancaire.

Leur point commun : ces témoignages proviennent tous des communes de Dingy-en-Vuache et celle de Vulbens. Les soupçons des gendarmes se penchent rapidement sur la factrice et c'est lors d'une perquisition à son domicile qu'ils découvrent des courriers volés. Avec son compagnon, soupçonné d'être complice, ils ont été interpellés le 14 décembre dernier et ont été placés en détention provisoire. D'après les premiers éléments, ils auraient réussi à dérober près de 133.000 euros et auraient commis une trentaine de vols.

Cette première évaluation du parquet pourrait gonfler dans les prochaines semaines, car un appel a été lancé dans la région pour retrouver d’éventuelles nouvelles victimes. Si vous pensez avoir été volé ou escroqué par le couple infernal, n’hésitez pas à vous rapprocher des gendarmes de Cruseilles ou de Valeiry.

