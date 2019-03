publié le 12/03/2019 à 00:13

Une quarantaine de skieurs se sont retrouvés bloqués sur un télésiège pendant plusieurs heures dans le froid, ce lundi 11 mars à Avoriaz (Haute-Savoie). Le télésiège en question, baptisé Chaux Fleurie, assure normalement la liaison entre Avoriaz et Châtel. Mais en raison du mauvais temps et des fortes rafales de vent qui se sont abattues sur la station, l'appareil est tombé en panne aux alentours de 12h45.



L'opération d'évacuation des skieurs, assurée par le personnel de la station, aura duré plus de deux heures. À 15 heures, tous avaient retrouvé la terre ferme, sains et saufs, a précisé la station.

Pour évacuer, chaque personne présente sur le télésiège a du être équipée d'un baudrier afin d'être treuillée, "comme en rappel", a expliqué à nos confrères du Dauphiné Libéré Aurélie Berthollier, la responsable de la communication de la station. Une opération minutieuse puisqu'elle a du se faire siège par siège, afin de respecter les conditions de sécurité.

L'évacuation des skieurs aura duré près de 2 heures. Crédit : Capture d'écran Facebook / @Hilary Cathpole