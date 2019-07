publié le 19/07/2019 à 21:12

Un banal contrôle routier a pris une tournure surprenante ce mercredi 17 juillet. Alors que la brigade anti-criminalité d'Evian-les-Bains, en Haute-Savoie, s'apprêtait à contrôler un véhicule, le conducteur a refusé d'obtempérer. Une perquisition a alors été menée chez l'automobiliste. Ce dernier, un homme de 25 ans, était déjà connu des services de police pour des affaires de stupéfiants selon Le Dauphiné Libéré.



Les policiers ne sont pas sortis bredouilles de cette perquisition. Ils y ont trouvé 15.000 euros en liquide, des stupéfiants, à savoir du cannabis et de la cocaïne, et chose plus surprenante pour les forces de l'ordre, un macaque.

C'est désormais l'association 30 millions d'amis qui va prendre soin du petit singe. La police affirme que ce genre de délit est de plus en plus fréquent. Les conditions pour détenir un singe chez soi sont assez strictes. Il faut notamment obtenir un certificat de capacité d'élevage.