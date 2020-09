Haute-Saône : une femme découverte sans vie, un homme en garde à vue

et AFP

publié le 06/09/2020 à 14:07

Vers deux heures du matin, ce dimanche 6 septembre, les secours ont été appelés par un homme, à Faverney (Haute-Saône). La victime de 35 ans, qui "présentait des hématomes sur de nombreuses parties du corps", a été découverte sans vie. L'homme, un sexagénaire, a été placé en garde à vue pour "homicide", a indiqué le procureur de la République à Vesoul, Emmanuel Dupic à l'AFP.

"Toutes les investigations sont en cours pour lever l'hypothèse d'un acte criminel" ou la confirmer, a ajouté Emmanuel Dupic. Le suspect "serait peut-être en couple" avec la victime, dont le corps sera autopsié ce lundi "pour comprendre les causes du décès".

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme et la victime étaient ensemble chez la jeune femme. D'autres personnes ont aussi passé la soirée avec eux, avant de partir. Au moment des faits, "l'homme était seul avec cette femme (dans) un contexte de forte alcoolisation : le mis en cause était fortement alcoolisé et énormément de cadavres de bouteilles ont été découverts au domicile", selon le procureur.

Le suspect, conduit dans un premier temps à l'hôpital, a été examiné avant d'être entendu. La gendarmerie de Vesoul a été chargée de l'enquête. Depuis le début de l'année, au moins 47 féminicides se sont produits, selon un décompte mené par l'AFP. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l'année précédente, selon les derniers chiffres officiels.