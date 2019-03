publié le 28/03/2019 à 23:54

Neuf "gilets jaunes" de Haute-Marne ont été mis en examen jeudi 28 mars pour "dégradations aggravées" et "association de malfaiteurs", a indiqué le procureur de Chaumont, Frédéric Nahon, dans un communiqué.



Ces personnes, parmi lesquelles l'un des leaders des "gilets jaunes" en Haute-Marne, sont suspectées d'avoir causé plusieurs milliers d'euros de dégâts en novembre et décembre 2018 à Saint-Dizier et dans son agglomération en détruisant des radars, des horodateurs et des pompes à carburant de stations-service. "Ils y mettaient de la mousse pour empêcher les gens d'acheter de l'essence", a expliqué une source proche de l'enquête.

Ces mises en examen font suite à la dizaine d'interpellations réalisées mardi par des policiers du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Reims sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de Chaumont. Les neuf mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire.