publié le 18/11/2019 à 17:33

Des pompiers de la Haute-Marne se sont fait voler deux de leurs véhicules pendant une intervention pour un incendie dans la commune de Melay, ce samedi 16 novembre. Le message posté sur Facebook par les sapeurs-pompiers a été partagé plus de 6.000 fois en quelques heures, rapporte LCI.

"Ces véhicules ont été retrouvés calcinés plus tard dans la nuit, quelques kilomètres plus loin", précisent les pompiers qui déplorent ces actes de violence auxquels ils sont de plus en plus confrontés. "Des recherches ont été faites et les véhicules ont été retrouvés en bord de route totalement embrasés. Il ne reste que la tôle", a déclaré le colonel Stéphane Jacques, contacté par France 3 Grand Est.

Au mois d'août dernier, des pompiers s'étaient fait voler leur véhicule pendant une intervention pour sauver un homme de 80 ans, victime d'un arrêt cardiaque. A la fin de l’été, 23.000 faits de violence avaient déjà été comptabilisés depuis le début de l’année, ce qui correspond à une moyenne de 110 agressions par jour.