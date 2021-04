Haute-Loire : disparition d'un jeune Malien expulsable

et AFP

publié le 15/04/2021 à 23:43

Ce lundi 12 avril, la famille d'accueil de Madama Diawara, un jeune Malien expulsable, et assigné à résidence, a déclaré sa disparition à la gendarmerie. Âgé de 19 ans, Madama Diawara aurait disparu en marge d'un rassemblement de son comité de soutien organisé au Puy-en-Velay en Haute-Loire, selon les informations de l'AFP.

La préfecture de Haute-Loire indique dans un communiqué que, n'ayant pas respecté son obligation de pointer quotidiennement à la gendarmerie, du lundi au jeudi, "il devient désormais passible de sanctions pénales (...), soit un an d'emprisonnement".

Mardi, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait rejeté plusieurs requêtes en annulation du Malien et confirmé l'Obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise à son encontre, ainsi que son assignation à résidence et son interdiction de revenir en France pendant une durée de deux ans.

Sa famille d'accueil a exprimé jeudi son intention de faire appel de cette décision. "Madama était terrifié à l'idée d'être expulsé. On n'a plus de contact avec lui, il ne répond pas à nos appels", a indiqué Véronique de Marconnay, une enseignante qui abrite le Malien depuis plus de deux ans dans la région du Puy-en-Velay.

"La violence de la politique migratoire"

Son compagnon, Éric Durupt, a dénoncé un "gâchis humain", ainsi que "la violence de la politique migratoire", dans une déclaration lue devant un rassemblement en soutien au Malien qui a réuni une centaine de personnes devant la préfecture, selon les organisateurs. Éric Durupt a émis de sérieux doutes quant à la possibilité du jeune homme de "se réinsérer au Mali, avec ses troubles cognitifs".

Accueilli en décembre 2018 par le couple après avoir traversé la Méditerranée puis les Alpes jusqu'à Briançon, le jeune homme a été scolarisé puis a effectué un premier stage chez un couple d'éleveurs qui lui a proposé un contrat d'apprentissage.