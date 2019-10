publié le 06/10/2019 à 18:59

Heureusement, les pilotes ont réussi à garder le contrôle de l'appareil. Les gendarmes de la section aérienne ont été appelés mercredi 2 octobre au soir, pour retrouver une retraitée égarée à Frouzins près de Toulouse. Alors que des chiens pistaient sa trace au sol, l'hélicoptère de la gendarmerie, volait assez bas pour essayer de la repérer.

Selon une information de La Dépêche, c'est alors qu'un homme au sol, a dirigé une lampe torche très puissante vers le cockpit de l'hélicoptère, éblouissant les gendarmes à bord. D'après le quotidien, l'homme, d'une cinquantaine d'années, a maintenue sa lampe torche en direction de l'appareil "pendant plusieurs dizaines de minutes", créant la panique dans le cockpit.

Heureusement, les pilotes ont su garder le contrôle de l'appareil, mais l'incident aurait pu avoir de graves conséquences. Après leur intervention, les gendarmes se sont donc rendus au domicile de l'individu et ont découvert une maison ultra-sécurisée. Toujours selon La Dépêche, l'homme, déjà connue de la justice, a été entendu en garde à vue et son domicile perquisitionné. Il est convoqué au tribunal correctionnel le 19 octobre prochain et risque même une peine de prison.