publié le 21/03/2020 à 02:29

Tandis que les Français sont appelés à rester chez eux, certains ont une bien étrange façon d'occuper leurs journées de confinement. La Dépêche révèle ainsi que lundi 16 mars à Tournefeuille, à l'Ouest de Toulouse, un homme s'est déguisé en "faux policier" et a cambriolé une femme de 88 ans.

Alors que l'octogénaire se trouvait dans sa cuisine, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Lorsqu'elle a ouvert la porte, la victime a fait face à un homme en uniforme de police. Celui-ci lui a brandi des bijoux et lui a demandé s'ils lui appartiennent. Effectivement, l'octogénaire les a reconnus.

C'est là que commence le jeu d'acteur, le pseudo policier expliquant à sa victime qu'il a retrouvé ses bijoux sur un voleur et lui proposant de l'aider. La femme âgée accepte et emmène le faux fonctionnaire dans sa chambre afin de vérifier que rien d'autre n'a disparu, relate La Dépêche.

Une fois dans la maison, l'usurpateur lui a dérobé un autre bijoux et 100 euros en liquide que la femme avait caché sous un pot. L'octogénaire, qui ne s'est rendue compte de rien jusqu'a ce que le pseudo policier quitte les lieux, a déposé plainte au commissariat. L'homme est actuellement toujours recherché par la police chargée de l'enquête.