C'est autour de 23h45 que des pompiers ont été appelés pour éteindre des feux de poubelles dans le quartier de Grigny 2 dans l'Essonne, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet. Ils ont été pris pour cible par une trentaine d'assaillants.

"Une fois sur place, les pompiers de ont été pris à partie par une trentaine de personnes qui ont dégradé leur véhicule. Appelés pour leur venir en aide, les policiers ont à leur tour essuyé divers jets de projectiles avant de riposter", précise une source policière à la chaîne d'information LCI.

Pendant l'intervention, plusieurs vidéos ont été réalisées par les habitants ainsi que des fonctionnaires de police. Certaines ont été mises en ligne et montrent des feux d'artifice jetés dans tous les sens en plein milieu des tours d'immeuble sans aucune précaution de sécurité. D'après les informations d'Actu17.fr, les assaillants auraient également jeté des pavés.

Des policiers des BAC (brigades anti-criminalité, ndlr) et de la CSI (compagnie de sécurisation et d'intervention, ndlr) auraient répliqué par des lacrymogènes ainsi que des tirs de LBD40. Toujours selon Actu 17, deux policiers ont été légèrement blessés au niveau des mains. La tension a duré un peu plus d'une heure. Aucun assaillant n'aurait pu être interpellé.

