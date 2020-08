Grenoble : deuxième fusillade mortelle en moins d'une semaine

publié le 04/08/2020 à 12:59

Nouvelle fusillade mortelle dans l'agglomération de Grenoble (Isère). Dans la nuit de lundi à mardi, un homme d'une trentaine d'années a été abattu et un autre a été blessé dans la commune de Eybens, à quelques kilomètres de l'ancienne capitale du Dauphiné, rapporte France Bleu Isère.

Quand les secours sont intervenus, ils ont trouvé un véhicule criblé de balles. Le blessé a été transporté à l'hôpital Grenoble Alpes.

C'est la deuxième fusillade en moins d'une semaine pour l'agglomération grenobloise. Dimanche matin, un homme de 29 ans en liberté conditionnelle a en effet été tué en plein rue par arme à feu dans la périphérie sud de la ville. Depuis fin juin, les forces de l'ordre ont comptabilisé six fusillades, dont désormais trois mortelles. Le syndicat de police Alliance a dénoncé auprès de France Bleu une situation "inquiétante" et réclame plus de moyens humains pour lutter contre la violence.