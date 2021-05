Gironde : une femme meurt brûlée vive après s'être fait tirer dessus

publié le 05/05/2021 à 14:25

Une mère de famille de trois enfants a été tuée devant chez elle mardi 4 mai au soir avenue Carnot à Mérignac. Elle s'est fait tirer dessus dans les jambes et s'est écroulée au sol. Puis son agresseur l'a aspergée d'un liquide non identifié et a allumé le feu. L'ex-mari de la victime, qui est également le père de ses trois enfants, est le principal suspect. Il a été interpellé et placé en garde à vue, rapporte France Bleu Gironde.



Les enfants du couple n'étaient pas présents au domicile familial au moment des faits. Ils ont été pris en charge par la cellule psychologique du SAMU. Les voisins, qui ont été témoins du drame et qui ont été très choqués par ce qu'ils ont vu, ont également été pris en charge. Une enquête de voisinage a d'ailleurs été lancée par la brigade anticriminalité en charge de l'affaire.



Le suspect numéro 1, qui est donc l'ex-compagnon de la victime, avait déjà été condamné pour violences conjugales en juin 2020. Il avait écopé de neuf mois ferme et neuf mois avec sursis. Il était sorti de prison récemment.