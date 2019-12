publié le 27/12/2019 à 11:44

La récente diffusion d'un clip du rappeur marseillais La Crapule a donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Dans la vidéo, publiée sur YouTube le 13 novembre dernier, on peut observer l'artiste et une vingtaine de figurants se mouvoir au milieu des bâtiments d'une cité de Lormont, en Gironde. Mais plusieurs plans montrant une voiture et quatre motos incendiés ont attiré l’œil de la police. Selon les premiers éléments de l'enquête, celles-ci auraient été volées.

Dans cette affaire, un majeur et un mineur présents dans le clip et suspectés d'avoir joué un rôle actif dans ces actes, ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, le 12 décembre. L'interpellation des deux jeunes hommes, âgés respectivement de 14 et 19 ans, est la conséquence de l'ouverture d'une information judiciaire pour "recel de vols" et "dégradations de biens", a indiqué le parquet de Bordeaux.

L'enquête de police se poursuit afin d'identifier d'autres participants au clip et leur degré d'implication dans les faits reprochés. Selon le quotidien régional Sud-Ouest, la vidéo aurait été tournée sans la moindre autorisation.



> La crapule - Au Tieks ( Clip officiel ) // Directed By Zako