publié le 03/10/2019 à 06:49

Du Puccini sur le quai du métro... Une voix filmée par un policier de Los Angeles il y a une semaine, et diffusée sur les réseaux sociaux. Une femme blonde, aux cheveux longs attachés sur le côté, une chemise en jean, trois sacs plastiques à son bras gauche, elle tient de sa main droite un chariot avec des cartons, recouverts d’une couverture.

Elle s’appelle Emily Zamourka, elle est russe et a 52 ans. Cette vidéo et cet air ont changé sa vie en quelques jours. Elle a été vue près d’un million de fois. Car sa voix et son histoire ont ému Los Angeles. Emily est SDF, elle dort dans le métro, et elle n’a plus rien, sinon sa voix.

Quelle est son histoire ? Quand l’URSS s’est effondrée, elle avait 28 ans, elle est partie en Amérique en espérant trouver une vie meilleure en Californie. Pour survivre, elle jouait du violon dans la rue, car Emily a grandi avec la musique classique, elle a été formée avec l’exigence des professeurs russes.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX — LAPD HQ (@LAPDHQ) September 27, 2019

Le métro comme scène

C’est une pianiste et une violoniste. Mais il y a trois ans, un homme prend violemment son violon, le détruit. Emily a l’impression de tout perdre. Puis quelque temps plus tard, quelqu’un la pousse d’un bus, son poignet est fracturé, ce qui l’empêche de jouer. Et comme il n’y a pas de sécu ici, Emily s’est noyée dans les frais médicaux. Elle ne pouvait plus payer ses factures, elle est devenue sans-abri. Elle dort sur des cartons dans un parking.

Mais elle va dans le métro pour chanter, elle aime comme cela résonne. Emily dit qu’elle a l’impression d’être sur une scène. Car en fait, elle a toujours rêvé de chanter, elle n’a jamais été formée, mais c’était cela dont elle rêvait, plus que le violon et le piano.

Quelqu’un a lancé une cagnotte pour la soutenir, plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été rassemblés, la ville de Los Angeles essaye de lui trouver un logement, et samedi elle va chanter, sur une vraie scène, pour la fête d’un quartier de la ville. Emily dit que c’est un miracle.