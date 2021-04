Gironde : un appel à témoins lancé pour retrouver une brebis

publié le 29/04/2021 à 00:26

C'est un appel à témoins pour le moins inattendu qu'a lancé une municipalité girondine, ce mercredi 28 avril. La commune de Floirac appelle à la vigilance de tous ses habitants après le vol d'une brebis qu'elle espère retrouver grâce aux réseaux sociaux.

Dans un post sur Facebook repéré par France Bleu Gironde, la ville de Floirac informe les internautes qu'un agneau avait également été volé dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 avril mais qu'il a depuis été retrouvé, à l'inverse de la brebis.

L'animal est décrit comme étant "de couleur blanche et porte deux boucles d’oreille N°02033". "Très farouche, elle n’est pas grande, pèse environ 40 kg et présente une tache bleu-vert sur l’arrière-train" précise la mairie. Le post précise également à ses détenteurs que la brebis est malade, qu'elle a subi un traitement médicamenteux qui s’avère toxique pour l’homme et qu'elle n'est donc pas destinée à être mangée.