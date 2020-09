Gironde : un adolescent de 15 ans entre armé d’un fusil dans un lycée

publié le 16/09/2020 à 23:34

Grosse frayeur, ce mercredi 16 septembre, dans un lycée de Gironde, à Saint-Médard-en-Jalles, à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Bordeaux. Un adolescent de quinze ans a fait irruption dans la cour avec un fusil.

Ce matin, l'assaillant provoque un accident à bord d'un véhicule juste devant le lycée. À 12h30, il revient, cette fois à scooter, armé d'un fusil de chasse, et il pénètre dans la cour. Deux lycéennes se sont retrouvées face à lui.

"On sortait des cours à 12h30. Il était juste là, en face de moi. Il ne nous a pas parlé, il ne nous a rien dit. Il nous a juste pointé son arme dessus. Quand il a pointé son arme, un des surveillants a essayé de nous protéger, il a reçu un coup", expliquent les adolescentes. Et d'ajouter : "On était paniquées, on a fait des crises d'angoisse et on est ensuite rentrées dans le lycée, ils ont essayé de nous calmer".

L'alarme du lycée retentit, élèves et professeurs s'enfuient dans tous les sens. Certains se barricadent dans des classes. L'assaillant est interpellé par une patrouille de gendarmerie. Défavorablement connu, il a été placé en garde à vue pour violences et menaces avec arme.