publié le 30/07/2020 à 18:12

Un homme a miraculeusement survécu après avoir été touché par 12 balles de calibre 45 dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Grièvement blessé, il a été transporté par les pompiers à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris au milieu de la nuit. Son pronostic vital n'est plus engagé.

Selon les informations du Parisien, qui relate ce fait divers, les pompiers seraient intervenus peu après minuit, allée de L'Isle-Adam à Saint-Denis, pour secourir cet homme gravement blessé. Il souffrait de 12 blessures par balles, cinq au niveau du torse et sept dans le dos, précise le quotidien local.

Au même moment, des policiers sont intervenus à 200 mètres de l'allée de L'Isle-Adam, après avoir entendu des coups de feu. Ils ont alors pris en chasse une Renault Clio avec quatre personnes à son bord, entrain de prendre la fuite. Dans la course poursuite, les forces de l'ordre ont fait plusieurs fois feu et sont parvenues à interpeller le conducteur de la voiture qui avait pris la fuite à pied.

Trois autres individus interpellés

Les trois autres individus ont d'abord pris la fuite en renversant et blessant un fonctionnaire de police à la jambe, détaille toujours le Parisien. Après des témoignages recueillis sur place, les forces de police sont parvenues, peu après 1h du matin, à remettre la main et à interpeller les trois individus, portant le nombre de personnes arrêtées à 4 : deux hommes et deux femmes. Le journal local précise que l'enquête a été confiée à la SDPJ (sous-direction de la police judiciaire) du 93.