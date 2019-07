publié le 15/07/2019 à 11:17

À Nantes, dans le quartier du hangar à bananes, un homme de 33 ans a été victime d'un terrible accident. Il a chuté de la grue Titan grise, une des célèbres grues nantaises, vers 8h30 du matin dimanche 14 juillet.

L'homme de 33 ans a entrepris d'escalader la grue qui se trouve quai des Antilles face à la Loire, relate Ouest France. Alcoolisés et potentiellement sous l'emprise de stupéfiants, la victime et son ami sortaient d'une boîte de nuit qui se situe sur le même quai. L'un est redescendu sans encombre mais le second a glissé et chuté de plusieurs mètres, atterrissant directement sur le sol.

Dans un état grave, il a été pris en charge par les pompiers et transporté au CHU de Nantes. Il souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture de la cheville mais son pronostic vital ne serait plus engagé. Son ami a été interrogé sur les circonstances de l'accident au commissariat central de Waldeck-Rousseau.