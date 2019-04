publié le 29/04/2019 à 17:08

Il avait interdiction de se trouver à Paris le 1er mai et les prochains samedis. Le reporter Gaspard Glanz pourra finalement aller et venir dans les rues de la capitale pour couvrir les prochaines manifestations. Le tribunal de Paris a décidé de lever son contrôle judiciaire ce lundi 29 avril.



Le journaliste indépendant de 32 ans avait été interpellé le 20 avril, lors de l'acte 23 des "gilets jaunes", après avoir fait un doigt d'honneur aux forces de l'ordre. Après 48 heures de garde à vue, il s'était vu remettre une convocation au tribunal de Paris où il sera jugé, le 18 octobre prochain, pour "outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique".

Le tribunal a donc reconnu l'irrégularité de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en raison de l'absence de motivations, comme le réclamaient les avocats de Gaspard Glanz, Me Raphaël Kempf et Ainoha Pascual. "C'est une excellente nouvelle. Le tribunal a dit et a rappelé que le juge des libertés devait motiver un placement sous contrôle judiciaire. Depuis une semaine, nous ne savions pas les raisons qui avaient conduit le juge à placer Gaspard Glanz sous contrôle judiciaire, a réagi Me Raphaël Kempf.



Au cours de l'audience, Me Ainoha Pascual a également fait valoir que le contrôle judiciaire prononcé symbolisait "la mise à mort économique" de Gaspard Glanz. Ce dernier a d'ailleurs déjà annoncé qu'il serait présent le 1er Mai à Paris pour couvrir les manifestations.