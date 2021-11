Ghislaine Maxwell : la femme qui vaut un million de secrets

Le 2 juillet 2020, aux alentours de 8 heures du matin, un convoi de quinze voitures de police et de véhicules banalisés traverse la localité de Bradford dans le New Hampshire, au nord de Boston, pour se rendre dans une immense propriété baptisée "Tuckedaway". C'est ici que se cache Ghislaine Maxwell soupçonnée d'avoir participé à des crimes sexuels et recherchée par une procureure de New York.

Ghislaine Maxwell est placée quelques heures en détention dans la région de Bradford. Quatre charges sont retenues contre elle dont corruption et exploitation de mineures pour obtenir des relations sexuelles illégales. Il est précisé que Ghislaine Maxwell a aidé Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec des mineures. Maxwell est présentée dans l'acte d'accusation comme une rabatteuse par trois témoins anonymes.

Le 6 juillet 2020, Ghislaine Maxwell est incarcérée au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, une prison réservée aux détenus en attente de procès. L'ancienne compagne de Jeffrey Epstein fait savoir qu'elle plaidera non coupable.

Nos invités

Olivier O'Mahony, journaliste, correspondant aux Etats-Unis pour Paris Match

Me François Zimeray, avocat. Il a été saisi par la famille Maxwell pour porter plainte à l'ONU sur les conditions de détention de Ghislaine Maxwell