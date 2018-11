Le journal de 7h30 : les parents de Mathieu, disparu en Argentine, interpellent Macron

publié le 29/11/2018 à 08:05

Emmanuel Macron est arrivé mercredi 28 novembre en Argentine. Une visite officielle avant le sommet du G20 prévu vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. À cette occasion, les parents de Mathieu Martin lancent un appel au chef de l'État.



Ce jeune Français de 32 ans a disparu il y a quatre mois en Argentine. Jusqu’à présent, les recherches pour le retrouver n'ont rien donné. "Ce que je demande, c’est que M. Macron se sente sensibilisé par la reprise des recherches de notre fils en Argentine et d’aider les Argentins. Nous on demande à ce que ce soit urgemment traité, car on a besoin de réponses", demande sa mère, au micro de RTL.

"Aujourd’hui on est un peu dans le flou, dans le néant, on ne sait pas exactement pour quelle raison Mathieu a disparu. Moi je connais mon fils et je sais que c’est quelqu’un qui ne prend pas de risque. J’aimerais savoir ce qui s’est passé, s’il a vu quelque chose, ou s’il était au mauvais endroit au mauvais moment", plaide également le père de Mathieu.

- Les députés La République En Marche sont-ils pris en tenaille entre le chef de l'État et les remontées de leur circonscription ? "Sur le terrain, je suis à poil avec les "gilets jaunes", confie un député à RTL. Je n'ai aucune mesure à leur vendre." En circonscription, l'ambiance se tend sensiblement. "On sent que la détestation du président gagne du terrain", regrette une parlementaire.



- Les gilets jaunes ont prévu de manifester à nouveau, samedi 1er décembre sur les Champs-Élysées. Après les incidents de la semaine dernière, les commerçants du quartier redoutent le pire. Selon la mairie de Paris, huit commerçants sur dix ont subi des dommages lors de la dernière manifestation. Face à cela, certains réclament désormais qu'on ferme purement et simplement la zone.



- Le PSG n'a pas tremblé mercredi 28 novembre face à Liverpool. Les Parisiens se sont imposé 2 à 1 et conservent toutes leurs chances de se qualifier pour les 8e de finale pour la Ligue des Champions. Dans ce contexte, Kylian Mbappé peut-il être le prochain ballon d'or ? Réponse le 3 décembre prochain.