Aisne : des investigations relancées sur la disparition d'un homme il y a deux ans

publié le 28/11/2018 à 13:11

Près de deux ans après la disparition inquiétante d'un homme à Soissons (Aisne), de nouvelles investigations ont été ordonnées par le magistrat en charge de l'instruction, mardi 27 novembre. 30 militaires de la gendarmerie nationale ont été mobilisés au cours de cette journée-là, selon une information de franceinfo confirmée par RTL.fr.



Les actes d'enquête se sont concentrés sur les communes de Soissons et Belleu, sans que leur nature ne soit précisée. "Ces investigations se sont malheureusement révélées vaines", a précisé Frédéric Trinh, le procureur de la République de Soissons, auprès de RTL.fr.

Lydian Massenet avait disparu dans la nuit du 29 au 30 décembre 2016 après avoir passé la soirée dans un bar de la ville axonaise, "le Havana", et dans une boîte de nuit, "le Loft". Il avait ensuite quitté les lieux à pieds et avait été aperçu pour la dernière fois au niveau d'une station de lavage dénommée "Soiss Auto Wash". Depuis ce jour, aucun mouvement bancaire n'a été constaté sur ses comptes, et son téléphone est resté inactif.

Un numéro de téléphone mis en place

Une information judiciaire avait été ouverte le 26 janvier 2017. Lydian Massenet "mesure environ 1,75 mètre, il est de corpulence mince et a les cheveux châtains. Le soir de sa disparition il était habillé d'un jean clair, d'un pull blanc et d'une doudoune kaki avec une capuche à fourrure. Il était chaussé d'une paire de baskets blanches de marque Adidas", détaille le parquet dans un communiqué de presse.



La gendarmerie nationale a mis en place un numéro pour recevoir toute information susceptible de faire progresser l'enquête : 03.23.22.53.53