publié le 12/05/2019 à 16:30

Cela devait être une fête pour certaines personnes. Mais cela s'est terminé par un drame, comme le rapporte la Dépêche du Midi. Un taureau s'est échappé du corral - l'enclos où sont parqués les animaux- ce dimanche 12 mai, vers 13 heures, avant la Feria du Rhony, à Vergèze (Gard).



Le taureau a ensuite foncé dans la foule et blessé quatre personnes, dont deux gendarmes. Un gendarme a ouvert le feu et abattu l'animal en pleine rue. Plusieurs d'entre eux étaient en effet sur place lors de l'accident pour encadrer une manifestation des anti-corridas quelques heures plus tôt, comme le précise France Bleu. La corrida prévue à 16h30 a été annulée.

Selon les informations de la Dépêche du Midi, une septième personne aurait été grièvement blessée. Cette femme pourrait avoir été touchée par un ricochet ou des éclats de balles. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Le procureur de la République de Nîmes a ouvert deux enquêtes. La première pour blessures involontaires. Les enquêteurs devront déterminer comment ce taureau a pu s'échapper. La deuxième enquête doit faire la lumière sur les conditions d'utilisation d'une arme par un gendarme.