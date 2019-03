publié le 05/03/2019 à 02:25

C'est un usager de la route peu commun auquel ont du faire face lundi 4 mars, en fin de matinée, les automobilistes de la RN165, dans le Finistère. Un taureau âgé de 2 ans et pesant 600 kilos a réussi à s'échapper de l'abattoir où il avait été conduit à Quimper, en empruntant la quatre voies, selon France Bleu et le Télégramme.



Pendant une vingtaine de minute, et par précaution, la circulation a du être interrompue dans les deux sens par la direction interdépartementale des routes de l'Ouest. Le temps nécessaire aux huit policiers et au vétérinaire de l'abattoir pour intervenir auprès du bovin récalcitrant.

Un chasseur qui se trouvait dans les parages a même été sollicité pour arrêter l'animal. Mais devant la difficulté à neutraliser la bête à l'aide d'une simple carabine, les forces de l'ordre ont du avoir recours à un fusil d’assaut. Ni plus ni moins.



Dix balles de calibres de 5.56 mm ont finalement été nécessaires pour abattre le taureau en fuite, qui présentait des signes d'énervement. "C'est le vétérinaire de l’abattoir qui nous a alertés sur le comportement du taurillon, le signalant comme très énervé, avec des signes précurseurs de charge à venir", explique un policier au quotidien breton.