Un homme de 72 ans a mortellement blessé par arme blanche sa femme ce samedi 24 juillet à Vauvert, non loin de Nîmes, dans le Gard, et a été mis en examen ce lundi pour "meurtre sur conjoint" et écroué, a-t-on appris auprès du parquet de Nîmes. La victime, mère de famille et âgée d’une quarantaine d'années, a été poignardée à plusieurs reprises par son époux et père de ses trois enfants, devant l'adolescente du couple, dans le quartier populaire des Bosquets.

L'autopsie réalisée ce lundi 26 juillet au CHU de Nîmes relève six coups de couteau dont un mortel porté au niveau de l'abdomen, deux autres coups de couteau au dos et trois aux bras, a expliqué le vice-procureur Arnaud Massip, contacté par l'AFP, qui évoque un contexte de jalousie. Le septuagénaire, qui a reconnu les faits durant la garde à vue, n'avait aucun antécédent judiciaire, a précisé une source proche de l'enquête.

"On est dans un drame familial, avec des enfants qui ont perdu leur mère et qui vont être privés de leur père", souligne sobrement Me Marc Roux, l’avocat du mis en cause, qui refuse d’en dire plus à ce stade. En 2020, 90 féminicides ont été officiellement recensés en France, contre 146 l'année précédente.