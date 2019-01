Un braquage d'un casino a eu lieu à Allègre-les-Fumades dans la nuit du dimanche 13 et lundi 14 janvier.

et AFP

publié le 14/01/2019 à 15:43

Les caisses du casino des Fumades, près d'Alès dans le Gard, ont été braquées dans la nuit de dimanche à lundi 14 janvier par un commando armé qui s'est emparé de plus de 30.000 euros.



Aucun coup de feu n'a été tiré et aucun blessé n'est à déplorer, selon une source proche de l'enquête, joint par l'AFP. Armés et cagoulés, au moins trois personnes ont pénétré dans l'établissement situé sur la commune d'Allègre-les-Fumades vers 01h15, a précisé le procureur de la République d'Alès François Schneider.

Les braqueurs, qui sont toujours en fuite, n'ont pas pu avoir accès à la salle des coffres et se sont donc rabattus sur les caisses du casino. Le secteur a rapidement été quadrillé par les gendarmes de la compagnie d'Alès. Une enquête dirigée par le parquet d'Alès a été confiée à la police judiciaire de Montpellier.