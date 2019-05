Gard : le garçon de 9 ans porté disparu a été retrouvé mort dans un lac

publié le 14/05/2019 à 11:00

Le corps sans vie du petit Aymery, 9 ans, a été retrouvé dans un lac à proximité du domicile familial, ce mardi 14 mai, à Aigues-Vives (Gard), d'après une source policière contactée par RTL.fr. Il a été repéré dans la matinée par des plongeurs de la gendarmerie.



L'enfant, qui souffrait de troubles autistiques, avait échappé à la vigilance de ses parents le dimanche 12 mai, entre 18H20 et 19H00. Un avis de recherche avait été lancé et d'importantes recherches engagées, avec notamment une équipe cynophile, des plongeurs et un hélicoptère. De nombreux habitants s'étaient également portés volontaires.

L'hypothèse d'une noyade avait été envisagée en raison de la présence de points d'eau à proximité du lieu de disparition du petit garçon.

La gendarmerie du Gard a annoncé la dramatique issue des recherches sur sa page Facebook.