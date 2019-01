Gard : des "gilets jaunes" déversent des centaines de litres d'huile de vidange

publié le 05/01/2019 à 01:10

Des manifestants ont déversé des centaines de litres d'huile de vidange sur la route au rond-point de Dions, à une quinzaine de km au nord de Nîmes, alors que les forces de l'ordre intervenaient vendredi pour évacuer des "gilets jaunes", a annoncé la préfecture.



"Les manifestants ont déversé sur la chaussée des centaines de litres d'huile de vidange", a indiqué la préfecture dans un communiqué. "Si l'intervention coordonnée des services de police et de gendarmerie s'est déroulée rapidement, l'axe ne sera accessible aux automobilistes qu'après l'intervention des agents (...) en charge du nettoyage", précise-t-elle. Le préfet du Gard "condamne avec la plus grande fermeté ce type de comportement dangereux et irresponsable qui va retarder considérablement le remise en état de la chaussée".

"Les forces de l'ordre sont intervenues à la mi-journée afin d'évacuer l'ensemble des manifestants et rétablir au plus vite la circulation sur cet axe très fréquenté", a expliqué la préfecture. Le préfet du Gard a interdit vendredi par arrêtés "tout rassemblement ou manifestation" de vendredi à la mi-journée à lundi matin sur plusieurs points occupés par des "gilets jaunes" dans le secteur de Nîmes et Alès, où le mouvement est très actif. Le 20 décembre, le tribunal administratif de Nîmes, saisi en référé par Auchan Hypermarché logistique, avait enjoint le préfet du Gard à procéder "au rétablissement de la libre circulation" sur trois sites de Nîmes et Garons bloqués par des "gilets jaunes" depuis un mois.