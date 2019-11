publié le 02/11/2019 à 11:09

L'homme qui a ouvert le feu dans le bar "Le Terminus", situé dans le 15e arrondissement de Marseille, est toujours en fuite. Armé d'un fusil à pompe, il avait blessé six personnes dont une gravement dans la soirée du jeudi 31 octobre.

Un habitué de ce bar depuis de nombreuses années s'est confié au micro de RTL. Il connait le tireur présumé et était présent le soir du drame. "C'est un jeune normal, comme tous les jeunes du quartier. Il travaille un peu au noir, ce n'est pas un délinquant, ce n'est pas un trafiquant de drogue. C’est une personne gentille, serviable", affirme-t-il.

Selon lui, le tireur présumé "s'est battu la semaine dernière avec un des jeunes qui s’est fait tirer dessus. Ici, tout le monde veut se faire respecter. Il a pris une rouste devant tout le monde, alors il s'est dit je vais faire un truc. Puis il est revenu avec un fusil à pompe et il a tiré sur tout le monde".

On dirait que les armes se vendent comme des patates Le témoin de la fusillade Partager la citation





"Ça a été très violent. Il a tiré 4 ou 5 fois, on était deux ou trois a courir et le reste était au fond, et ce sont eux qui ont été blessés. Ils n'ont pas eu le temps de sortir", raconte cet homme. "Je suis revenu ici il y avait du sang partout, des blessés partout…".

Fataliste, ce Marseillais n'est "même plus choqué. Avec les gens qui sont tous armés ici, ça ne m'étonne plus. On dirait que les armes se vendent comme des patates (sic) à Marseille. C'est devenu hallucinant !", conclut-il.

Un témoignage à écouter ci-dessous à partir de 5 minutes et 18 secondes.

> Le journal de 19h du 01 novembre 2019 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 14:38 | Date : 01/11/2019