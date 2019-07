publié le 20/07/2019 à 09:02

"Des hordes de sauvages", voilà comment Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, avait qualifié le 17 février dernier les manifestants qui avaient violemment attaqué le fourgon d'un équipage de police à Lyon. Les images du véhicule caillassé, filmés par les policiers eux-mêmes, avaient fait le tour des télés et des réseaux sociaux.

Un jeune homme d’une vingtaine d’années a été condamné ce vendredi 19 juillet au soir par le tribunal correctionnel de Lyon à un an de prison ferme et 16 mois avec sursis pour avoir participé à l’agression très spectaculaire du fourgon de police lors d’une manifestation des "gilets jaunes". Les autres "gilets jaunes" qui avaient participé à cette attaque n'ont pas encore été retrouvés.

Au volant du fourgon, deux policiers, dont une jeune femme sous le choc. La policière avait fini en pleurs. Cinq mois plus tard, Marine témoigne pour la première fois sur RTL. "Pour moi ça été difficile parce que ça a été un acte traumatisant dans le sens où on a ressenti une réelle atteinte à notre vie", explique la jeune fonctionnaire de police. Elle raconte la violence de l'attaque.

C'est une affaire qui restera dans ma tête jusqu'à la fin de ma carrière Marine, 21 ans, policière dans le fourgon attaqué en février dernier. Partager la citation





"On le voit arriver avec une grosse détermination sur le capot de notre véhicule donc c'était volontaire et il était très conscient de ses actes", précise la jeune femme de 21 ans. Marine assure que "c'est une affaire qui restera dans sa tête jusqu'à la fin de (s)a carrière". "C'est la première fois que je subissais un caillassage comme ça. Ça fait peur parce qu'on a peur que ça recommence aujourd’hui avec les forces de l'ordre c'est pas facile tous les jours", témoigne la policière.

Elle a malgré tout été soutenue et se dit aujourd'hui capable de tourner la page de cette agression. "J'ai eu un suivi psychologique, ma famille et mes collègues m'ont aidé et bien entourée. Aujourd'hui ça va aller mais il faut que l'affaire soit close et que justice soit faite", assure Marine.

Première condamnation à de la prison ferme

Le jeune "gilet jaune" qui avait sauté sur le véhicule de police est le premier à être condamné à de la prison ferme. Il s'agit d'un récidiviste qui "ne cache pas son appartenance à la mouvance anarchiste", selon les autorités. Ceux qui ont caillassé sont quant à eux toujours recherchés.