publié le 26/04/2018 à 11:14

C'est le cinquième suicide depuis le mois de février dans cette prison. Une détenue de 24 ans s'est pendue dans sa cellule à Fleury-Mérogis, samedi 21 avril. La jeune femme, qui était en détention provisoire depuis trois ans, a été retrouvée pendue dans sa cellule de la maison d'arrêt des femmes en début de soirée samedi, a expliqué le parquet d'Evry, confirmant une information du journal Le Parisien.



La maison d'arrêt, la plus grande d'Europe, accueille 4.300 détenus, hommes et femmes. Elle est confrontée à une vague inhabituelle de suicides cette année. "Il y a parfois des pics, on ne sait pas très bien les expliquer", a commenté le parquet. À Fleury-Mérogis, "les décès sont plus importants que l'an dernier, mais il n'y a pas de lien entre eux", a réagi l'administration pénitentiaire.

Pour les surveillants, "les suicides sont très difficiles à maîtriser, notamment au vu de la surpopulation carcérale", a estimé Thibault Capelle, délégué local du syndicat FO Pénitentiaire. Au 1er avril, la prison était remplie à 146% de sa capacité.

"Les surveillants sont très jeunes et il y a beaucoup de stagiaires"





"Ce genre d'événements affecte particulièrement le personnel. Les agents le voient comme un échec, en plus d'être confrontés à un mort", a-t-il ajouté. Fleury-Mérogis, devant laquelle de nombreux gardiens se sont mobilisés lors de la grogne nationale des surveillants pénitentiaires en janvier, doit également composer avec un sous-effectif chronique. À Fleury-Mérogis, un surveillant gère plus d'une centaine de détenus.



"Les sous-effectifs en maison d'arrêt sont une réalité", selon une source proche du dossier. Et à Fleury, "il y a beaucoup de turnover", a-t-elle ajouté. "Les surveillants sont très jeunes et il y a beaucoup de stagiaires. Ils ont donc peut-être moins l'expérience pour gérer des situations difficiles".



Outre cette vague de suicides, la justice enquête sur deux autres morts survenues début avril dans la prison. Un détenu de 39 ans a été frappé à mort lors d'une rixe dans une cour de promenade et un autre de 21 ans est mort en cellule après s'être plaint de vomissements et avoir vu un médecin.