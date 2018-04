publié le 19/04/2018 à 11:30

C'est la plus grande prison d'Europe avec ses 4.100 prisonniers. À Fleury-Mérogis, une série de morts de détenus inquiète. Selon une information du Parisien, pas moins de 6 décès sont à déplorer en un peu plus d'un mois. Quatre d'entre eux sont des suicides à propos desquels "le parquet n’a pas souhaité communiquer". "Il y a un problème de mal-être, notamment au bâtiment D3, mais impossible d’en connaître la cause", a réagi une surveillante qui s'est confiée au quotidien régional. Pour les deux autres décès, des enquêtes ont été ouvertes.



Le 5 avril, un détenu de 39 ans a été frappé à mort lors d'une rixe dans une cour de promenade. "Il y avait une centaine de détenus dans la cour" et de nombreuses auditions de témoins sont en cours", a précisé le parquet. Incarcéré depuis deux mois, l'homme devait retrouver sa liberté deux jours plus tard. Il a été hospitalisé d'urgence après la bagarre et est resté une dizaine de jours en état de mort cérébrale avant de succomber à ses blessures lundi.



"La bagarre a eu lieu alors que la promenade venait à peine de commencer, a précisé une source syndicale. Des détenus l'ont encerclé pour masquer la scène à la vidéosurveillance et il a été roué de coups".

Par ailleurs, le 8 avril, un détenu de 21 ans "a été retrouvé inanimé dans sa cellule", selon le parquet. "La veille, il vomissait. Il a vu un médecin et il a regagné sa cellule. Le lendemain on l'a retrouvé mort", a ajouté la source syndicale. Selon cette source, "son codétenu a utilisé l'interphone d'urgence vers 6h40 le matin, les surveillants sont immédiatement venus en cellule".



Dans les deux cas, la brigade de recherches de la gendarmerie d'Evry est chargée de l'enquête, qui doit éclaircir les circonstances de ces décès.