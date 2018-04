publié le 09/04/2018 à 12:33

Violence, surpopulation, insalubrité, drogue... Les mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France sont régulièrement épinglées par les associations et les juridictions européennes. Pourtant, une étude réalisée par l'Ifop et relayée lundi 9 avril par Franceinfo révèle que pour la moitié des Français, les détenus jouissent de trop bonnes conditions de vie en prison.



"Pour une grande partie de la population, la prison est vue comme un lieu qui doit être synonyme de souffrance et de punition", analyse Chloé Morin, directrice de l'Observatoire de l'opinion à la Fondation Jean Jaurès, partenaire de l'étude. Pour une petite moitié de Français (49%), la prison devrait ainsi se cantonner à son rôle de lieu de privation de liberté.

Ils n'étaient que 21% à partager ce point de vue en 2000, ce qui tend à démontrer un durcissement de l'opinion vis-à-vis des conditions de vie des détenus. De même, seuls 37% des sondés se déclarent favorables à l’extension du droit de visite pour les prisonniers, contre 77% il y a 18 ans.

L'attitude des détenus responsable de leurs conditions ?

Une sévérité qui pourrait en partie s'expliquer par la source du mal qui ronge, selon les Français, les prisons : les détenus eux-même. En effet, si 79% des sondés estiment que la surpopulation est la cause principale des problèmes en prison, 41% des 1.013 personnes interrogées placent en seconde position l'"attitude des détenus".



Alors que l'État doit présenter la semaine prochaine sa loi de programmation sur la justice, le message des Français semble clair : 60% d'entre eux ne souhaitent pas de hausse des dépenses dédiées à l'amélioration des conditions de vie en milieu carcéral. "La plupart des Français considèrent qu'ils font déjà énormément d'efforts financiers et ne trouvent pas légitimes d'en faire pour les détenus", argue Chloé Morin à Franceinfo.