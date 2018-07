Fleury-Mérogis : ils refusent de réintégrer leur cellule après un nouveau suicide

publié le 24/07/2018 à 16:14

Après leur sortie dans la cour de promenade (d'une durée de 2 heures), environ 60 détenus ont refusé d'intégrer leur cellule, lundi 23 juillet à la prison de Fleury-Mérogis (Essonne). Leur motivation : témoigner de leur "solidarité avec un détenu décédé", a expliqué Thibault Capelle, délégué local du syndicat FO Pénitentiaire.

Un jeune détenu de 22 ans a en effet été retrouvé mort dans sa cellule samedi 21 juillet.



En une trentaine de minutes, les détenus ont été "réintégrés dans leur cellule, cinq par cinq, par les Équipes régionales d'intervention et de sécurité (Éris)", la "police" des prisons. "Parmi les 60 personnes, cinq à six meneurs ont été identifiés et placés en quartier disciplinaire", a précisé l’administration pénitentiaire, avant d'ajouter qu'"aucun débordement n'a été constaté".

Une enquête judiciaire a été ouverte pour connaître les circonstances précises du décès du détenu, retrouvé pendu "au quartier disciplinaire" de la prison, a précisé le parquet d'Évry.



La prison de Fleury-Mérogis, dans laquelle quelque 4.300 personnes sont incarcérées, est confrontée à une véritable série noire depuis le début de l'année. Sur les 60 détenus des prisons françaises qui se sont donnés la mort depuis le 1er janvier, dont celui qui a été retrouvé mort dimanche 22 juillet à la prison d'Aiton (Savoie), 9 d'entre eux étaient incarcérés à Fleury, la plus grande prison d'Europe.