Finistère : un enfant emporté par une vague sur l'île d'Ouessant

publié le 29/10/2020 à 22:05

Mercredi 28 octobre dans l'après-midi, un père se promenait en famille à l'extrémité nord-ouest de l'île d'Ouessant lorsque l'un des trois enfants, un garçon de 10 ans, a été emporté par une vague. Très vite, un témoin de la scène a appelé les secours pour déclencher les recherches et les opérations de sauvetage.

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Corsen (Cross Corsen) a lancé un message d'alerte et mis en place une coordination des opérations, rapporte Ouest-France. Aussitôt, un hélicoptère de la Marine nationale a décollé et plusieurs patrouilles terrestres ont été lancées.

Des pompiers, des bénévoles de la Société nationale des sauveteurs en mer, et un véhicule des pompiers ont participé aux recherches. Le pilote de l'hélicoptère Caïman a rapporté avoir aperçu des creux de 30 mètres, la mer étant déchaînée par les vents de l'ouragan Epsilon. Sur les coups de 19h30, et alors qu'un deuxième hélicoptère avait pris le relai, les recherches ont été abandonnées.

"La mer était déchaînée. Avec la houle, les recherches sont très compliquées", a expliqué à nos confrères le maire d’Ouessant, Denis Palluel.