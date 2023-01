À regarder Fin des réductions de peines automatiques : ce qui va changer 00:01:09

Depuis le 1er janvier 2023, le quotidien des détenus a changé. En effet, c'est la fin des réductions de peine automatique. Jusqu'ici, le détenu qui venait d'être incarcéré pouvait quasiment savoir dès le premier jour sa date de libération. L'idée était logique et simple, ces remises de peine étaient automatiques, pas besoin d'en faire la demande.

Les juges n'intervenaient que lorsque la personne incarcérée s'était mal comportée - ceci correspondant en réalité à une minorité de personnes.

Désormais, les peines sont "conditionnées à l'effort" et au mérite des détenus. "Je crois dans celui qui se lève le matin, qui veut travailler, apprendre à lire, ou même se soigner", explique le ministre de Justice Eric Dupond-Moretti.

Ce sera au juge des peines d'examiner la situation au cas par cas et d'accorder, ou non, ces réductions de peine avec des remises maximum de 6 mois par année de prison et de 14 jours par mois si la peine est de moins d'un an.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info