Femme se disant séquestrée par son mari depuis 2011 : ce que l'on sait

Une femme de nationalité allemande affirme avoir été séquestrée depuis 2011 par son mari, un Allemand âgé de 55 ans, qui a été interpellé dans l'appartement du couple. Sa garde à vue pour des faits de séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie a été prolongée hier en fin d'après-midi pour 24 heures. Une enquête a également été ouverte pour ces faits.

À Forbach, rien à ce stade n'indique qu'il y a eu enfermement. Selon plusieurs témoignages recueillis dans l'immeuble, la femme souffrirait de maladies chroniques. "Dernièrement je l'ai entendu crier, mais pour moi c'était des douleurs", explique une voisine, à qui on avait certifié que la potentielle victime souffrait d'un cancer généralisé.

Toutefois, cette Allemande a appelé au secours, l'enquête doit donc désormais démêler le vrai du faux, même si à l'heure actuelle, les premiers examens médicaux ne révèlent pas de fractures, de bleus ou de déshydratation.

Un début d'enquête prudent

"Le scénario de ce point de vue-ci semble permettre d'éloigner le spectre de Barbe Bleu", a avancé prudemment Olivier Glady, le procureur de la République de Sarreguemines lors d'une conférence de presse lundi 7 août. Ce dernier a toutefois confirmé que l'état de santé de cette femme est "altéré par une maladie".

"L'enquête va chercher à déterminer comment on en arrive, le cas échéant, à ce que la situation que l'on découvre aujourd'hui ait pu être traduite en terme de séquestration, de viol, ainsi que d'actes de torture et de barbarie, de son point de vue à elle", a ajouté le procureur.

