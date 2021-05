Féminicide à Hayange : un rassemblement en hommage à Stéphanie

publié le 26/05/2021 à 21:53

Un rassemblement était organisé ce mercredi 26 mai en hommage à Stéphanie, jeune femme de 22 ans poignardée à mort dans la nuit de dimanche à lundi en pleine rue par son compagnon, à Hayange (Moselle). Beaucoup de monde était présent et deux mots dominaient : l'émotion et la colère. "On dit toujours ça n’arrive qu’aux autres mais c’est pas vrai, malheureusement personne ne fait rien, personne ne bouge. Je pense que la justice en France est trop gentille", s'est plaint une manifestante.

Il y avait une petite foule devant la mairie d’Hayange où une banderole a été fixée sur le balcon central : "Hommage à Stéphanie, stop au laxisme". Malgré les appels à manifester en ordre dispersé en raison de la couleur politique de la municipalité (Rassemblement national), l'ambiance était avant tout dans la retenue et le silence respectueux.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la mise en place d’une mission d'inspection pour faire toute la lumière sur ce drame et mettre en évidence d’éventuels dysfonctionnements ou problèmes de communication entre la police et la justice.