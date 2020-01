Evelyne Boucher, 16 ans tuée en 1987 par le pompier Robert Greiner...condamné 19 ans après

publié le 07/01/2020 à 21:01

A la Une de l’heure du crime ce soir, l’histoire d’un meurtre résolu après 19 ans de mystère par un hasard extraordinaire : une comparaison ADN grâce au fichier automatisé des empreintes génétiques.

Le 8 décembre 1987, Evelyne Boucher, une lycéenne en classe de première, habitant à Villeneuve-les-Avignons est sauvagement agressée, violée et abattue d’une balle de 22 long Riffle. Un premier suspect, un voisin routier qui a un alibi bancal, est mis hors de cause. Son groupe sanguin ne correspond pas à celui qui a été identifié grâce au sperme du violeur. Aucune autre piste ne permet à l’enquête d’aboutir.

Mais, en 1993, il est désormais possible d’extraire l’empreinte génétique de l’agresseur. Tous les suspects et les proches sont alors soumis à des prélèvements qui ne donnent rien. Les enquêteurs soupçonneront quelques

« stars » du crime, comme Roberto Succo, Michel Fourniret, Luc Tangorre ou Émile Louis. Leurs empreintes génétiques seront comparée à celle du violeur d’Evelyne Boucher. Toujours sans succès.

En mai 2002 enfin, le fichier automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, est créé et l’ADN de toutes les personnes ayant affaire à la justice d’abord pour des agressions sexuelles puis pour tous les délits avec violence, est introduit dans la base de données.

C’est ainsi qu’en 2003, un pompier de Pont-du-Gard, Robert Greiner, est impliqué dans une bagarre avec les vigiles d’un parking. On prélève finalement son ADN 3 ans plus tard. On l’introduit dans le FNAEG. Et là, surprise ! 19 ans après le viol et la mort d’Evelyne Boucher, la comparaison automatique signale la correspondance à plus de 99,9% de l'ADN de Greiner avec l'ADN prélevé sur le corps d'Évelyne.



Nos invités

Imen Ghouali, journaliste et réalisatrice pour le magazine « Faites Entrer l’accusé ».

Maître Patrick Gondard, avocat de Robert Greiner.