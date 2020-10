publié le 27/10/2020 à 07:00

L'agence européenne de police criminelle Europol lance sa campagne "Most Wanted", destinée à susciter des témoignages pour retrouver des individus en cavale. Parmi les 19 personnes dont le portrait est diffusé depuis ce mardi, on retrouve François Di Pasquali, le fugitif français le plus recherché d'Europe.



Les services de toute l'Union européenne recherchent ainsi des témoins qui permettraient de localiser l'homme de 48 ans, condamné à dix ans de prison pour viol en juin 2016. En 2009, il aurait violé dans le centre de Saint-Étienne (Loire) une octogénaire qu'il avait raccompagnée chez elle.

À l'époque, la victime n'a pas été en mesure de décrire son agresseur. En revanche, des traces de sperme et d'ADN ont été relevées sur la scène de crime. Ce n'est qu'en 2012 que François Di Pasquali avait pu être identifié après qu'il avait tenté d'écraser sa compagne, étant inconnu des services de police jusque-là.

Europol est à la recherche de François Di Pasquali, condamné à dix ans de prison pour viol. Crédit : Europol

Condamné à dix-huit ans de prison pour les violences contre sa compagne et mis en examen en juin 2012 pour le viol de l'octogénaire, François di Pasquali avait obtenu en janvier 2013 une remise en liberté et avait été embauché comme cuisinier dans un restaurant stéphanois. Mais en juin 2016, il ne s'était pas présenté devant la cour d'assises de la Loire pour son procès. Condamné par défaut à dix ans de réclusion criminelle, il est depuis en cavale.

L'objectif des enquêteurs aujourd'hui, est de le retrouver le plus rapidement possible pour qu'il purge sa peine, et ainsi éviter toute réitération. François Di Pasquali, 48 ans, n'a pas de signe physique distinctif, il est brun et présente une calvitie partielle. Toute personne qui pense avoir croisé sa route est invitée à se connecter sur le site eumostwanted.eu, et peut laisser un témoignage anonymement.

"On peut difficilement disparaître sans laisser aucune trace, on doit nécessairement garder des liens avec sa famille, se reconstruire un environnement pour travailler", explique le commissaire Jacques Croly, chef de la brigade nationale de recherche des fugitifs, "il est tout à fait possible que cet individu soit au contact de personnes qui ignorent tout de son passé, que ce soit en France ou ailleurs, c'est cela qui nous intéresse".