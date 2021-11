Eure : 130 armes à feu retrouvées chez un proche de l'ultra droite

130 armes à feu ont été découvertes au domicile d'un homme proche de l'ultra droite. Et parmi ces armes, des Kalachnikov, des fusils à pompe et 200kg de munitions diverses et variées. C'est lors d'un contrôle dans l'Eure que cet homme et l'un de ses amis ont été interpellés.

Samedi dernier, les deux hommes reviennent d'une séance de tir illégale en pleine campagne et refusent un contrôle des douaniers, percutent leur véhicule et sont interpellés. En perquisitionnant le domicile de l'un d'eux dans l'Eure, les douaniers vont alors tomber sur une planque d'armes impressionnante : fusils d'assaut, fusils à pompe, pistolets mitrailleurs et grenades. En tout, près de 130 armes dont la moitié était détenue illégalement.

Les douaniers ont aussi mis la main sur des objets néonazis, écussons, affiches, documentation et croix gammées. Les deux hommes ont 25 ans, ils étaient suivis par la DGSI pour des mouvances proches de l'extrême droite. L'un d'eux est caporal au 35e régiment d'infanterie de Belfort. Les enquêteurs tentent désormais de déterminer leur possible rôle dans l'approvisionnement en armes de groupuscules d'ultra droite.