États-Unis : une fillette de 12 ans décède d'une infestation de poux

Kaitlyn Yozviak est âgée de douze ans lorsqu'elle décède d'un arrêt cardiaque dans l'État de Géorgie. La jeune fille a développé une anémie à cause des poux qui la mordaient à répétition depuis plus de trois ans. Sa tête était tellement infestée par ces bestioles que même les agents du Georgia Bureau of Investigation (GBI) ont affirmé au Sun qu'il s'agissait du pire cas qu'ils n'avaient jamais vu.

Les parents de la jeune fille, Mary Katherine Horton et Joey Yozviak, sont accusés de meurtre au second degré et de cruauté envers les enfants au second degré. La jeune fille ne s'était pas lavée depuis une semaine et vivait dans des conditions désastreuses. Elle vivait dans une pièce sale, où la vermine grouillait sur son matelas, ses peluches et ses meubles.

Selon les experts, l'état de la victime était tel que la jeune Kaitlyn avait dû vivre une agonie permanente. Cependant, son autopsie n'est toujours pas formelle. Elle est bien décédée d'un arrêt cardiaque, précédé par une anémie sévère. Il reste à confirmer que ce sont bien les morsures de poux qui ont provoqué la carence en fer et donc l'anémie.