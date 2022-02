États-Unis : il tue son ami pour une histoire de mayonnaise

À Pisgah, dans l'Iowa, une soirée entre amis a tourné au drame. Cette histoire, qui remonte au mois de décembre 2020, racontée par The Independant, est celle de Kristofer Erlbacher, 29 ans et Caleb Solberg, 30 ans. Tous les deux, accompagnés d'un troisième homme buvaient des bières dans un bar lorsque le premier a mis de la mayonnaise dans le plat de Caleb Solberg. Ce dernier l'a mal pris et une dispute a éclaté. Dispute qui s'est transformée en bagarre entre les deux hommes. Des menaces de mort ont également été proférées : Caleb Solberg a provoqué son ami en lui disant qu'il allait l'abattre et brûler sa maison.

Une fois sortis du bar, les tensions entre les deux hommes ont continué. Alors que le demi-frère de Caleb Solberg était venu le chercher, Kristopher Erlbacher est monté dans son pick-up et a foncé sur les deux hommes. Caleb s'est alors écroulé sur le sol. Son "ami" lui a roulé dessus à plusieurs reprises jusqu'à son décès.

L'accusé vient d'être jugé et a reconnu les faits. Après l'audience, le juge a indiqué que "plutôt que de simplement partir, Erlbacher (Kristofer) s'est retourné et est venu heurter Solberg (Caleb) une deuxième fois. Pour être sûr d'avoir terminé le travail, il a encore conduit son pick-up sur Solberg une dernière fois".

Krisyofer Erlbacher a été condamné à la prison à perpétuité à 29 ans. Il terminera sa vie en prison pour le meurtre de son ami.