et AFP

publié le 17/10/2019 à 11:34

Les agresseurs sont arrivés en pleine nuit. Sept personnes ont fait irruption dans un camp de Roms installé à Bondoufle (Essonne), dans la nuit du 16 au 17 octobre. Elles sont arrivées sur place armées de pistolets à grenaille et de battes de base-ball.

Certaines d'entre elles auraient ensuite quitté les lieux, mais trois seraient restées et se seraient fait "lyncher" par des habitants du camp, à coups de barres de fer et de bois. Durant ces affrontements d'une rare violence, un homme est décédé et trois autres personnes ont été blessées, indique le parquet d'Évry.

Aucune information sur l'identité de l'homme décédé n'a pour le moment été dévoilée. On connaît néanmoins les causes de la mort : il a succombé à un arrêt cardio-vasculaire. Les trois personnes blessées ont quant à elles été transportées à l'hôpital.