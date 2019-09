publié le 24/09/2019 à 02:40

Macabre découverte sur l'autoroute A6, au sud de Paris. Dans la nuit de samedi 21 à dimanche 22 septembre, des automobilistes ont contacté les CRS de Massy pour signaler la présence d'un cadavre d'animal sur la route au niveau de Wissous, en Essonne. Sur place, les policiers ont constaté qu'il s'agissait en réalité d'un être humain.

"Ils ont pensé qu'ils roulaient sur un chien", raconte une source au Parisien Aujourd'hui en France. Écrasé à plusieurs reprises, le corps a été très abîmé par les passages des voitures.

La victime serait un homme de 47 ans qui habitait près de l'autoroute. Une autopsie doit être réalisée et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de la mort et l'origine de la présence du cadavre sur la voie rapide. La thèse du suicide n'est pas écartée mais ne semble pas être privilégiée par les enquêteurs.