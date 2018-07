publié le 27/11/2017 à 22:21

Trois hommes cagoulés et non armés ont fait une casse dans une boutique de téléphones, dimanche 26 novembre, à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Les malfaiteurs ont ainsi dérobé l'équivalent de 100.000 euros de téléphones. Ils ont fait irruption en fin de matinée dans la boutique d'un opérateur mobile, située au cœur d'une zone commerciale. Selon une source policière, "ils n'étaient pas armés, mais ont réussi à convaincre clients et employés de se coucher".



Après avoir pris l'ascendant, le trio a opéré une véritable razzia en faisant main basse sur les téléphones de la boutique. Les appareils étaient assez nombreux pour constituer un butin d'une valeur comprise entre 80.000 et 100.000 euros, selon les estimations de la police. Les trois voleurs ont ensuite pris la fuite dans une voiture dotée d'une fausse plaque d'immatriculation. Ils ont finalement été repérés sur l'autoroute A10 près du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines (Yvelines).



Mis en difficulté par un équipage de police, le trio a abandonné son véhicule et pris la fuite à pied. Dans leur précipitation, ils ont laissé le butin dans le coffre du véhicule. Deux des malfaiteurs sont parvenus à s'échapper mais le troisième a été arrêté. Âgé de 19 ans, il était déjà connu des services de police. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale de l'Essonne.